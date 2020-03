Matkabussiga Portugalist tulema hakanud eestlased ootavad Saksamaal laeva: “Hirmsasti tahaks Eesti metsa näha!”

Kaks tundi pärast seda, kui selgus, et nad üle piiri ei pääse, jagasid Saksamaa ja Poola piiri peal ametnikud lendlehti. Piiril neist eespool olid teised eestlased, kellega nad Facebooki kaudu infot jagasid. Nii jõudis nendeni ka lendlehtedel kirjutatu, mis teatas, et Poola ja Leedu on organiseerinud koju saamiseks kolm võimalust: kas laevaga Leetu, rongiga Frankfurdist Leetu või bussikonveidega. Kuna nad reisivad matkabussiga, otsustasid nad laeva kasuks, sest neil õnnestus kuidagi laeva nimekirja saada.

Kuid neil oli ka teine plaan. Kui selgus, et Poola piir jääb neile suletuks, ostsid nad rutuga laevapiletid Lübeckist Malmösse ning Stockholmist Helsingisse. “Aga kui hakkasin vaatama pileteid Helsingist Tallinnase, siis leht ütles, et reisi pole,” räägib Triin. Selleks hetkeks oli Soome otsustanud piirid sulgeda. Nii panidki Triin ja Henry end igaks juhuks praami nimekirja, mis viiks nad Saksamaalt Sassnitzist Leetu Klaipedasse.

Just siis selgus, et eestlasi tuleb päästma Romantika. Henry ja Triin said Stockholmi ja Helsingi pileti Romantika pileti vastu ära vahetatud. “Aga me pidime ühe euro juurde maksma. Rootsi-Soome laeva kajutikoha eest maksime 189 eurot, Romantika eest pidime maksma 190 eurot. Aga laev Leetu on tasuta. Mõtlemise koht!”

Aga pileti Romantikale nad ikkagi ostsid, juhuks, kui neid Leedu praamile ei lasta. Romantika väljub täna õhtul 23.55 Sassnitzist Ventspilsi eestlaste, lätlaste, nende perede ja autodega.

Esialgu pidi Leedu praam tulema eile kella kolme ja kuue vahel, kuid ei tulnud. “Mingid leedukad teadsid öelda, et isegi, kui praam tuleb, oodatakse järgi teisi leedukaid, kes tulevad teisest piiripunktist,” räägib Henry.

Eile öösel said Triin ja Henry siiski leedukatele mõeldud praamile, mis viib nad Klaipedasse.

Kui nad jõuavad Eestisse, on neil plaanis karantiinis olla. “Kuna meil on buss, saame rahulikult 14 päeva siin olla, pärast seda saame hakata tuttavaid tervitama,” räägib Triin. “Hirmsasti tahaks Eesti metsa näha!”

Kel soovi, saab reisisellide teekonnaga kursis olla nende Instagrami vahendusel.

