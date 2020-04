Matemaatik Krista Fischer: kui piiranguid leevendada, kasvab paratamatult nakatunute arv

Tartu Ülikooli biostatistika vanemteaduri Krista Fischeri sõnul tuleb täpsustada, mida küüru all mõeldakse, sest epidemioloogias tähendab küür seda, et enamus rahvast on nakatunud ja käes on karjaimmuunsus. “Sellist küüru Eestis pole,” selgitas ta. “Ja kui hakata piiranguid leevendama, siis on paratamatu, et tuleb jälle teatud nakatumiste kasv. Siis on küsimus, kuidas seda kasvu kontrolli all hoida.”

Ta lisas, et piirangute leevendamist tuleks vaadata regionaalselt, sest on maakondi, kus juhtumeid on vähem, samas Harjumaal tuvastatakse igapäevaselt päris palju uusi juhtumeid. “Selleks peab olema selge plaan, et ära hoida näiteks Harjumaalt Raplamaale levikut, sest inimesed käivad sealt ju tööle, need on tihedas ühenduses omavahel.”

Nakatumiskordaja ehk R0 ehk see, mitut inimest üks nakatunu keskmiselt nakatab, on Fischeri sõnul Eestis tervikuna praegu veidi alla ühe, kuid Harjumaal see alla ühe ei jää, vaid ongi ilmselt ühe kandis. See tähendab, et Harjumaal püsib nakatumiste arv stabiilsena, kõver ei liigu ei üles ega alla. Iga nakatunud inimene nakatab veel ühte inimest. Saaremaal aga on nakatumiskordaja Fischeri sõnul alla läinud. Eestis tervikuna võib see tema hinnangul 0.8 ja 0.95 vahele jääda.

Fischer aga rõhutas, et isegi, kui nakatumiskordaja on ainult natuke alla ühe, läheb ikkagi üsna kaua aega enne, kui nakatunute hulk päris alla läheb. See võib aega võtta veel mitu kuud, aga kui mitu, Fischer praeguste andmete pealt prognoosida ei saa.

“Selge on see, et praeguste piirangutega augustini ei ela, aga nii pea, kui piiranguid leevendatakse, ei ole langus enam nii kiire kui praegu,” märkis professor. “Pigem loodame, et ta tõusuks tagasi ei pööra. Võib pöörata.” Ta lisas, et mõistlik on ära jätta suuremad rahvaüritused nagu festivalid ja laadad ka suvel.

Andmed on viletsad, häid prognoose teha ei saa

Viroloog Andres Merits ütles täna Delfile, et Eestis on koroonaviiruse andmete kogumine ja kvaliteet kehvavõitu ning seda tuleks radikaalselt parandada enne, kui hakata piiranguid leevendama.