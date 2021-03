Maskita mees tõukas teda teenindamast keeldunud poemüüjat ja istub nüüd vahi all

Politsei sai eile väljakutse Kohila vallas asuvasse kauplusesse, kus 42-aastane mees möödus kassast toidukauba eest tasumata ning tõukas teda takistada püüdnud 58-aastast poe töötajat, kes selle tagajärjel kukkus ja sai viga.

Delfile teadaolevalt ägestus mees selle peale, et poe töötaja tegi talle märkuse maski puudumise kohta ning keeldus teda teenindamast.

"Esialgse info järgi oli mees tõesti tulnud poodi ilma maskita ning konfliktile eelnes maski kohta tehtud märkus," kinnitas Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold. "Poe töötaja sai kukkudes viga ja vajas arstiabi."

Politsei pidas kahtlustatava kinni ja pärast ülekuulamist taotles prokurör kohtult tema vahistamist. Kohus nõustus taotlusega ja mees on kaheks kuuks vahi alla võetud.

Prokurör Aarne Pruus selgitas, et kahtlustatava selgitused pärast juhtunud annavad alust arvamuseks, et mees võib vabaduses jätkuvalt sarnaselt käituda. Samuti on prokuröri hinnangul juhtunu mõistmiseks vajalik kahtlustatava psühhiaatriline ekspertiis.