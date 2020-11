Maskikohustust tauniva protesti korraldaja toetab oma väiteid vandenõuteooriatega

Üritusele oli end osalejaks märkinud kolmapäeva pärastlõunal ligi 750 inimest. Muidugi ei tähenda see, et nii palju inimesi reaalselt kohale tuleb, kuid praegu on lubatud kuni pooletuhande inimesega kogunemised.

Motivatsioonikõnega leiba teeniv William Koval, kodanikunimega Viljar Koval on üks maskiprotesti eestvedajatest. Ta ütles, et ei usu pooletuhande, veel vähem 700 inimese osalemist üritusel, mida võrdleb ühismeedias laulva revolutsiooniga. Koval lisas, et pileteid ta üritusele ei müü ja piirdeid ka üles ei pane, seega tal polegi võimalik osalejate arvu hallata. Nii lihtsalt avaliku ürituse korraldamine aga ei käi.