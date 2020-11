Maskikandmist hakkab peamiselt kontrollima politsei. Täpsed reeglid on paikapanemisel

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles ETV hommikuprogrammis "Terevisioon", et nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele viidates tuleb maskikohustuse täitmise kontrolli teha terviseametil koostöös PPA-ga, vahendab ERR.

Kiik rõhutas, et kontrollijate eesmärk pole kedagi trahvida, kuigi seaduslik võimalus selleks on. Ta meenutas kevadist olukorda, mil samuti politsei kontrollis 2+2 reegli täitmist.

"Eesti politsei on väga mõistlik, nad saavad ju aru, et eesmärk on kõigil viiruse levikut tõkestada, rahva tervist kaitsta, mitte kedagi karistada. Eeskätt ta on suunav, toetav, meeldetuletav, ta ei ole karistav," rõhutas Kiik.

Terviseameti roll kontrollimise mõttes on eelkõige juhendite väljatöötamine ja vajadusel probleemkohtade lahendamine koostöös sotsiaalministeeriumiga õiguslike küsimuste puhul.

"N-ö tänavapildis eeskätt on kontrollija PPA ja samuti nagu kevadel kohalike omavalitsuste korrakaitseüksused." Lisaks peavad osalejate piirarvu täitmist kontrollima üritustekorraldajad ise.

Delfi saatis valitsuse pressibüroosse täpsustavad küsimused maskikohustuse kohta, ent hetkel öeldi, et kõik maskidega seotud detailsemad küsimused selguvad, kui vastav korraldus ja seletuskiri on valmis. "Hetkel selle väljatöötamine ja ametkondade vaheline kooskõlastamine veel käib," märkis pressiesindaja.

