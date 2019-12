"Maša ja karu" - just säärane nimi kaunistab riigikogu koolikiusu vastu seisvat projekti

"Praegu on lastel keerulisem kui näiteks 15 aastat tagasi. Internetis kiusamine kogub hoogu ja ohvriks langenud lapsed saavad kaks korda rohkem negatiivset tähelepanu - nii vahetus suhtluses kui ka küberruumis," lausus endine tippsportlane Höövelson. "Tunda annab otsesuhtluse vähenemine peredes. Tihtipeale on vanemad niivõrd hõivatud, et ei pane tähele, kui laps vajab abi."

Projekti esimeseks külastuseks oli sel nädalal Tallinna Tõnismäe Reaalkool, mille direktori Niina Sõtniku sõnul on sellised algatused kasulikud nii kiusamise ohvriks langenutele kui ka nendele, kes mõnikord võivad kaaslaste suhtes halvasti käituda.

"Me juba kasutame mõningaid programme, mis on muuhulgas suunatud ka koolikiusamise ennetamisele. Projekt "Maša ja karu" on huvitav selle pärast, et osalejad on avaliku elu tegelased, kes on valmis jutustama oma loo, andma isiklike kogemuste põhjal soovitusi, kuidas olukorras käituda," ütles Sõtnik.

Lähitulevikus kavatsetakse projekti "Maša ja karu" kaasata koole üle Eesti.