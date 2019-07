Mary Jordan-Krossil ei ole enda kaitseks midagi öelda

Mary Jordan-Kross teeb kõik selleks, et ajakirjandus temani ei jõuaks. Tema abikaasa, reformierakondlane Eerik-Niiles Kross ei ole samuti poole sõnagagi selgitusi jaganud, ehkki varasemalt on Jordan-Krossi kommentaari vahendnud just tema.

Mary Jordan-Kross on palganud end esindama Oliver Nääsi, kes viibib büroost eemal augusti esimese nädalani. Seetõttu võib pisut venida ka Mary Jordan-Krossi suhtes algatatav kohtumenetlus.

Teemast huvituvad kodanikud on isegi Jordan-Krossi sotsiaalmeedia seinal süüdistuse kohta aru pärinud, ent vastuseid pole sealgi. Samas on teada, et sotsiaalmeedias ta ikkagi käib, sest poleks pretsedent, kui järgmine meilitsi aru päriv ajakirjanik temalt sotsiaalmeedias blokeeringu saaks. Samuti on talle antud võimalus kommentaari telefoni teel jagada.

Kaks nädalat tagasi esitas prokuratuur süüdistuse Eerik-Niiles Krossi ameeriklannast abikaasale Mary Jordan-Krossile, kes kogutud tõendite põhjal andis valeütlusi Stroomi rannas toimunud intsidendi kohta.

Nimelt postitas mullu novembris ärinaine ja hilisem Kõigi Eesti üks asutajatest Karoli Hindriks sotsiaalmeediasse, et tema Eestis elavat ameeriklannast tuttavat ja tema koera visati Stroomi rannas suurte kividega. Viskajad olevat kandnud ka EKRE logodega särki. Hiljem tuli välja, et ameeriklanna oli riigikogu liikme Eerik-Niiles Krossi abikaasa Mary Jordan-Kross.

Krossi ütluste põhjal algatati kriminaalmenetlus, ent uurimise käigus tuli välja, et ameeriklanna ütlused ei vasta tõele. Üle-eelmisel neljapäeval esitas prokuratuur Jordan-Krossile süüdistuse valeütluste andmise kohta.