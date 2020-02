Märtsis lõpetab töö endine politsei lühinumber 110

Eestis on politseid olnud võimalik kutsuda häirekeskuse teenindatavalt hädaabinumbrilt juba alates aastast 2015. Politsei lühinumbri sulgemine lõpetab riikliku projekti ühtse hädaabiteenuse loomiseks, mille tulemusel jääb Eestis kasutusele üks hädaabinumber 112, kust saab kutsuda appi nii politseid, päästet kui ka kiirabi. Häirekeskuse koostöö korraldamise talituse juhataja Juta Urbalu sõnul on see lahendus aidanud muuta inimeste abistamist süsteemsemaks ja kiiremaks.

„Häirekeskus saab aastas inimestelt miljon kõnet, millest politsei abi vajatakse keskmiselt 300 korda ööpäevas. On palju sündmusi, mis puudutab rohkem kui üht reageerivat osapoolt. Hädaabikõnede menetlemine ühes kohas aitab seda protsessi muuta kiiremaks ja inimeste abistamine toimub ühtsete põhimõtete alusel.“

Alates 2015. aastast on politsei lühinumber 110 suunatud hädaabinumbrile 112. Eelmisest aastast teavitab vana numbri kaudu abi otsijaid kakskeelne automaatteavitus, et number suletakse. Selle ja muu viimastel aastatel tehtud teavitustöö tulemusel on helistajate hulk oluliselt langenud, jäädes mõne protsendini kõikidest häirekeskusele tehtud kõnedest.

Juta Urbalu sõnul jälgib häirekeskus siiski ka seda, et kõik 110 valinud inimeste kõned jõuaksid ka pärast 1. märtsi Häirekeskuse hädaabinumbrini 112.

„Meil on koostöös sseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega valminud monitooringusüsteem, mis annab meile märku, kas inimene on peale automaatteavitust valinud 112 või mitte. Proovime teha omalt poolt kõik selleks, et keegi ei jääks abita ja kõned jõuaksid abiandjateni,“ ütles Urbalu.

110 valimisega paistavad piirkondadest enim silma suuremad linnad. Suurim hulk kõnesid vanale politsei hädaabinumbrile laekub Tallinnas ja Harjumaalt. Sellele järgnevad ida regioonist tehtud kõned. Jaanuaris 2020 valiti numbrit 110 kokku 3902 korda.