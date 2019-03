Martin Repinski vastuseks Henn Põlluaasa kriitikale: tema iidoliks on Adolf Hitler, kes tegeles etnilise puhastusega

Viimastel nädalatel on meedias olnud palju juttu Jõhvi vallavanema Repinski kaadripoliitikast. Ta on mitmed kogenud töötajad ootamatult välja vahetanud.

EKREsse kuuluv Henn Põlluaas kirjutas nädala alguses oma Facebooki lehel, et ametis kompetentsed ja kohusetundlikud spetsialistid lüüakse minema ja asendatakse Repinskile sobilike inimestega.

Ta lisas, et sellisele "massilisele eestlaste lahtilaskmisele" regioonis, kus "me oleme nõukogude okupatsioonirežiimi venestamispoliitika tagajärjel juba niigi vähemusse jäänud", puudub igasugune vabandus. "Tagajärjeks on jätkuv eestlaste lahkumine Jõhvist ja Eesti idapiirkondade jätkuv venestumine." Praeguseks on ta postituse oma kontolt kustutanud.

Repinski kommenteeris Jõhvis toimuvat tänases ETV "Aktuaalses kaameras". Põlluaasa kriitika kohta sõnas Repinski, et nii rääkivate inimeste peades oleks vaja puhastus teha. "Riigikogu liikme eeldatav kumiir (ebajumal, iidol - toim) Adolf Hitler on teinud näiteks seda etnilist puhastust, ma pole sellise mõtlemisega, olen väga liberaalne inimene."

Vähemasti valitsustasandil on Repinski ja Põlluaas praegu ühes meeskonnas: EKRE peab koos Keskerakonna ja Isamaaga koalitsioonikõnelusi. Just Keskerakonna nn Vene tiib eesotsas Yana Toomiga on EKRE osas olnud üpris kriitiline.