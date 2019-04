Martin Repinski kaebas Katri Raigi kohtusse väidete eest sotsiaalmeedias Toimetas: Riho Nagel reporter-toimetaja RUS

Martin Repinski ja Katri Raik Foto: Fotokollaaž

Jõhvi vald kaebas siseminister Katri Raigi ebaõigete väidete esitamise eest sotsiaalmeedias Harju maakohtusse. Raik märkis, et hetkel jääb talle kaebuse sisu ebaselgeks, kuid kui selgub, et ta on eksinud, on ta valmis vea parandama.