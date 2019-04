Martin Repinski kaalub poliitikast lahkumist: ei välista, et see juhtub suhteliselt varsti

Jõhvis toimuv on viimastel nädalatel saanud palju tähelepanu. Nimelt olid Repinski nõudmisel sunnitud mitmed kogenud vallatöötajad ametist lahkuma.

Repinski ise aga loobus vabatahtlikult vallavanema kohast ja alustab homsest tööd riigikogu saadikuna. Vikerraadiole antud intervjuus märkis Repinski aga sedagi, et kaalub ettevõtlusse, täpsemalt põllumajandusse tagasi minemist.

"Ei kahetse, et läksin poliitikasse, aga ei välista, et lähen tagasi (ettevõtlusesse - toim)," arutles ta. Repinskile kuulub Toila vallas Konju mõisa talus paiknev Eesti suurim kitsefarm.

"Ei välista, et see juhtub suhteliselt varsti," spekuleeris ta poliitikast lahkumise üle. Mis puutub personalipoliitikasse Jõhvis, siis Repinski selgitas, kuidas soovis, et töölepingud lõpetataks enne seda, kui ta riigikokku läheb. "Poliitiliselt on nii kõige korrektsem. Minu südametunnistus on puhas."