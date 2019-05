Martin Repinski ja Katri Raigi kohtukemplus käib osaliselt Jõhvi maksumaksja taskust

Sotsiaaldemokraadist Katri Raik ütles, et pakkus Repinskile kohtuvälist lahendust, milles lubas Raik kohendada neid lauseid, mis Repinski väitel tõele ei vasta. “Et ta sellega aga nõus ei olnud, siis kohtuvaidlus jätkub. Kuna esialgu oli hagisse pandud kirja minu koduaadressi asemel siseministeeriumi aadress, saatis Harju maakohus kaasuse Narva kohtumajja, kuhu ma enda koduaadressi ka edastasin,” ütles Raik. Praegu ootabki vaidlus Narva kohtumajas lahendust.

Riigikogu liige ja endine Jõhvi vallavanem Martin Repinski selgitas, et kuna ta ei ole enam Jõhvi vallavanem, siis puudub tal õigus mis iganes kokkuleppe sõlmimiseks selles kohtuasjas. “Ma loodan, et Katri Raik on sellest teadlik. Sellepärast tundus tema ettepanek naljana. Vastasin sellele samuti irooniaga, et ta võiks tulevikus kõik mind puudutavad postitused minuga kooskõlastada,” lisas ta.

Kõnealuses sotsiaalmeediapostituses edastas Raik, et aasta alguses sai vallalt rahalise toetuse Repinski toonase sõbranna, kuid praegune elukaaslase Jekaterina Vassiljeva mittetulundusühing Jõhvi Noorteparlament. Repinski väitis, et see ei vasta tõele.

Valla kulu on Repinski väitel Raigi kohtuasjaga minimaalne, kuna Jõhvi vallavalitsust esindab valla jurist ning teised advokaadid ei ole kaasatud. “Mina käin kohut enda raha eest, Jõhvi vald praegu kohalike maksumaksjate raha eest,” märkis Raik.

“Ma loodan, et kohtuvaidlus saab olema märgilise tähendusega ja näitab, et valeandmete levitamine ning isikute maine kahjustamine ei ole lubatud, isegi kui sa oled siseminister,” lisas Repinski.