Martin Repinski ei saanud kõrgeimat riigisaladuse luba ning NATO saladused jäävad tema ees lukku

Riigikaitsekomisjoni juht Andres Metsoja jäi Repinski komisjoni vahetust kommenteerides diplomaatiliseks, öeldes, et täpset põhjust peab küsima Repinski käest. “Eks tal oli puudumisi ka. Ei tea, kas ta leidis, et kutsumus oli rohkem teises komisjonis või mis see probleem täpselt oli,” jäi Metsoja napisõnaliseks. Erinevad allikad kinnitasid aga Päevalehele, et Repinski ei läbinud julgeolekukontrolli ning see tingis ka Loone ja Repinski vangerduse komisjonide vahel.