Martin Kadai: viirus võib pidadel säilida kuni 72 tundi, mistõttu tuleks välijõusaalis kasutada kindaid või pesta pärast käed

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai sõnul ei levi COVID-19 nakkus õhu kaudu.“Terviserajal sportimine, mänguväljakul viibimine või rabas matkamine ei sea kedagi otseselt ohtu,” ütles Kadai. Siiski soovitab ta, et atraktsioonidel turnides või jõulinnakuid kasutades tuleks kasutada kindaid või desinfitseerida oma käes pärast pindade kasutamist. Seda seepärast, et viirus langeb õhust edasi pindadele, kus säilib nakatumisvõimelisena 36–72 tundi.

“Väljas on üsna jahe ja viirus ei püsi külmas kaua. Pigem ei usu, et see väga ohtlik on,” sõnas Tartu Ülikooli mikrobioloogia ja viroloogia professor Irja Lutsar lisaks.

Kadai tuletab ka jätkuvalt meelde, et praeguses olukorras tuleb kõikidel inimestel võimaluse korral puutuda kokku võimalikult väheste inimestega. “Vajalik on viibida õues, et hoida oma tervist heas vormis, kuid see soovitus ei tähenda kogunemist seltskondadesse, ammugi kaubanduskeskustesse,” sõnas ta.

Praegu tuleks vältida suuri kogunemise ka Lutsari arvates. “Ma saan aru, kui inimesed tahavad poodi minna või Lõuna-Eesti metsades jalutada, kus kedagi pole, aga suuri kogunemisi püüda vältida. Karantiin on karantiin. Kes on kodudes karantiinis, peavad seda ka olema,” ütles ta.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra.

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat karantiinis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid.

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!