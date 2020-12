Martin Kadai: valitsus on siiani õpetanud kriisi vältel inimestele abitust

Kadai lahkus tänavu juulis terviseametist ühes Merike Jüriloga. Mis positsioonil võtab endine erakorralise meditsiini osakonna juht Martin Kadai sõna täna?

"Eks ma täna olen lihtne kodanik, kes vaatab kriisi ja kriisilahendamist kõrvalt," märkis Kadai Kiislerile. Siiski nentis ta saate lõpu poole, et tavakodanikuga võrreldes on tal siiski parem arusaam sellest, kuidas kriisireguleerimine seestpoolt välja näeb.

Kui Kadai lahkus töölt, avaldas ta valitsuse kohta üsnagi palju teravasõnalist kriitikat. Kas tema silmis on see nüüdse teise laine näitel ka valitsuse ja terviseameti dünaamikale mõjunud?

Kadai sõnas, et mõningast mõju on ikka. Tema arvates on hakatud terviseametit rehabiliteerima ja tal on selle üle hea meel. "Näen, et sellist kriitikat terviseameti suunas täna pole, nagu oli kevadel," ütles Kadai.

Kiisler tõi intervjuu käigus esile ka valitsuse valikud poliitikas - näib, et tehakse kõike muud. Mida arvab valitsuse kursist Kadai?

"Toetan strateegiat, mida täna püütakse ellu viia," märkis too koroonakriisist kõneldes. "Küsimus on elluviimise kvaliteedis. Kas rakendada seda strateegiat, et paneme lukku ja läheb haigestumine alla? See on üsna robustne ja ma arvan, et see pole hea lahendus. Mina toetan kevadest saadik kohanemisstrateegiat - viirusega tuleb õppida elama. Ka professor Lutsar on seda arvamust väljendanud."

Intervjueerija märkis, et valitsuse viis suhelda avalikkusega ähvardades näib kui kurja ja tõreda lapsevanema oma. On see Kadai silmis õige?

"Eks see on osa kommunikatsioonitaktikast," tõdes ta. "Aga jah, olen nõus, lõputu hurjutamine ei tööta. Valitsus peaks pakkuma lahendusi ja selgitama, miks ühed lahendused töötavad ja teised mitte."

Kadai märkis, et valitsus võiks olla rahvaga aus. Tema silmis on terviseameti pandud prognoosid viirusega seonduvale liigselt optimistlikud.

"Me ei räägi täna voodikohtade ega aparatuuri puudumisest, vaid inimeste puudumisest," sõnas Kadai. "Liigne optimism on olnud sees, meil pole piisavalt inimressurssi."