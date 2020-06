Martin Kadai: halbade tegurite kokkulangemine võib põhjustada ka Eestis uue puhangu. Maailmas on haigestumine tõusutrendis

Ta rõhutas, et maailmas on haigestumine tõusutrendis ja halbade tegurite kokkulangemine võib põhjustada ka Eestis uue puhangu.

Kui tõenäoliseks peate, et järgmisest nädalast võib Eesti olla koroonaviirusest vaba?

Päris niimoodi võib-olla ei ole mõistlik ennustada, et Eesti oleks koroonaviirusest vaba. Me peame olema valmis selleks, et selline suveperioodi madal haigestumine on ja jääb.

Välistada loomulikult ei saa, et haigestumine piltlikult veelgi väheneb ja tuleb see periood, kus me ei tuvastagi järjest päevi või nädalaid haigestumust. Aga valmis peab olema ka selleks, et haigestumine madalamal tasemel jääb ikkagi endiselt Eestis ka suveperioodil.

Aga kui me vaatame suuremat pilti, siis maailmas me näeme seda, et koroonaviirusesse haigestumine, pandeemia on alles hoogu võtmas. Haigestumine maailmas tervikuna on täna on selgelt tõusutrendiga.

Praegu domineerivad ennekõike Ladina-Ameerika riigid, ka USA-s ei ole haigestumine kontrolli all. Euroopa on üks rahulikumaid piirkondi, Aafrika puhul me ei tea, mis on usaldusväärne ja mis ei ole usaldusväärne. Aga ka Lähis-Idas ja Kagu-Aasias on riike, kus haigestumine on oluliselt tõusnud.

Viirus, kui selline ei ole kuskile kadunud. Haigestumine on maailma mastaabis tõusutrendiga.

Euroopas õnneks on viirus olnud pikemalt langustrendiga ja täna püsib stabiilselt madalana. Valmis tuleb olla ikkagi selleks, et haigus levib inimestega, inimesed liiguvad ja see tähendab, et ka haigus liigub.