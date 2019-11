Martin ja Mart Helme: Kallas üritab tapmisähvardusega lämmatada hapuks läinud olukorda

“Tõesta!”

” "Meie peame tõestama, et prokuratuur on kallutatud. Aga nüüd peab Kaja Kallas tõestama, et Jüri Ratas on riigireetur. Kui see on tõestatud, siis vaatame, kas jõuame selle prokuratuurini ka."





Erakonna aseesimehe Martin Helme silmis tuli Kaja Kallas riigireetmise jutuga EKRE-le justkui appi: “Kuhu ta oma mõttelõime jättis, kui ta seda välja plärtsatas, on mulle täiesti arusaamatu. Ja sellega tegi ta ju õige mitu head teenet meile. Esiteks, kui ta tuli oma riigireetmise jutuga, lasid nad täielikult vee peale sellele nõudmisele, millega nad üritasid nädala esimeses pooles sind ja mind peedistada: meie peame tõestama, et prokuratuur on kallutatud. Aga nüüd peab Kaja Kallas tõestama, et Jüri Ratas on riigireetur. Meie erakond on kohe valmis toetama Riigikogus sellise komisjoni loomist, mis hakkab uurima Kaja Kallase väiteid. Kui see on tõestatud, siis vaatame, kas jõuame selle prokuratuurini ka.”

Ähvardusega on kokku puutunud ka Martin Helme ise. Sel kevadel saadeti talle sotsiaalmeedia vahendusel ähvardav sõnum. Ähvardaja kirjutas tollal, märtsikuus, Helme kohta järgmist: “Tere t***pea! Loodame et su elu väga pikaks ei jää!!! Või tuleb seda lühendada! Debiilik”.

Prokuratuur otsustas toona menetluse lõpetada, kuna leiti, et ähvarduse elluviimine ei ole reaalne, inimene tegi lihtsalt rumalat nalja.