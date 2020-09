Martin Herem Valgevene kriisi valguses: kuni Venemaa ja Valgevene püsivad oma riigi piirides, ei muutu Eesti jaoks midagi

Heremi hinnangul esitab küll Valgevene president Aljaksandr Lukašenka alusetuid süüdistusi Lääne suunas vägede koondamise kohta, kuid seda selleks, et olukorda ärevaks teha. Herem aga kinnitab, et praeguses olukorras pole Eestis sõjalise poole pealt midagi muutunud.

Kui Vene förderatsioon või Valgevene ületaks aga mõne riigi piiri, siis muutub asi tõsisemaks. "Meie kaitseme kahtlemata siis oma riiki," ütles Herem, mis oleks siis Eesti järgmine samm. Herem aga sellist stsenaariumit tänases seisus tõenäoliseks ei pea.

"Et ükski neist kahest riigist ületaks ükskõik millist riigipiiri, see on väga vähe tõenäoline," ütles Herem. "Ma täna ei usu ega näe, ega mul ei ole selliseid andmeid, et Venemaa ületaks Valgevene piiri või Valgevene ületaks näiteks Leedu piiri," kinnitas Herem.

