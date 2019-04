Martin Helmet hakkab finantsteemadel nõustama Lasse Lehis

Lehis ütles, et neil on Helmega esialgne kokkulepe, et kui poliitik on ministriks nimetatud, siis kutsutakse teda nõustama ja tehakse nõustamisleping, vahendab ERRi uudosteportaal.

"Kindlasti mul ei ole plaanis koosseisuliseks töötajaks hakata, selleks mul ei ole aega ja võimalust," ütles Lehis.

"Nagu ma olen aru saanud, võib tal olla mõningaid eelarvamusi selles suhtes, mis ametnikud talle ette söödavad ja ta vajab väljastpoolt teist silmapaari, kes seda keerulist erialast teksti üle vaataks ja talle kinnituse annaks või ümber lükkaks," rääkis Lehis.