Martin Helmel on uued ministrikandidaadid olemas: nime kinnitame laupäeval

"Olen mõelnud juba ka uue ministrikandidaadi peale. Kaalumisel on mitu head inimest. Lõpliku otsuse langetan lähipäevil ning kandidaadi esitan volikogule kinnitamiseks laupäeval Tartus," teatas Helme.

Helme tänas ja tunnustas Kokka senise töö eest. "Oleksin soovinud, et ta jätkanuks oma kohal, sest ta on teinud väga head tööd," teatas Helme. "Rene viib kindlasti fraktsiooni väärtuslikku kogemust."

Rene Kokk teatas täna, et lahkub ametist tervislikel põhjustel.

„Mul on kahju ministrina alustatut pooleli jätta, aga pean mõtlema oma tervisele ja perekonnale,” sõnas Rene Kokk. „Arstid on andnud mulle väga selge sõnumi, et pean elukorraldust muutma, tempot mõnevõrra maha võtma.”

Ta suundub tagasi riigikokku, kuhu ta valiti pea 1500 häälega Harju- ja Raplamaa piirkonnast.