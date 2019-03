Martin Helme võimuliidust Keskerakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatidega: reform on väga rumalalt oma kaarte mänginud

Helir-Valdor Seederi ERR-is välja hõigatud võimalik valimisliit keskide, sotside ja isamaaga on EKRE liikme Martin Helme hinnangul ühest küljest võimalik, ent tõstatab mitmeid küsimusi.

"Meie eesmärk on muidugi valitsusse saada. Tundub, et Kaja ja Reformierakond on väga rumalalt oma kaarte mänginud välistades meid, sotsid ja isamaa. Järgi jääb ainult üks, kes saab küsida kui kõrget hinda tahes," annab Helme hinnangu täna ilmsiks tulnud reformide soovile valitsus Keskerakonnaga moodustada.

"Pärast Seederi avaldust on Ratasel lisaks alternatiiv, milles temal oleks jätkuvalt peaministri roll. Ma ei saa aru kuidas reformikad nii rumalad on. Kas ma oleme huvitatud? Kindlasti oleme valmis läbirääkimiste alustamiseks. Mismoodi kokkuleppele saame, on teine asi," sõnas Helme lisades, et kuigi Isamaaga on neil ühisosa, siis keskerakonna puhul on vaidluspunkte rohkelt. "Näiteks Rail Balticu ära jätmine, keele- ja kodakondsusküsimused, maksuteemad, eelkõige aktsiisid, meie soov on alandada ka käibemaksu," loetles Helme vaid mõned erimeelsustest Keskerakonnaga.