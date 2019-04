Martin Helme: võimalust, et aktsiisilangetused ära jäävad, ei ole

Tulevane rahandusminister Martin Helme kommenteeris Delfile, et aktsiiside langetamise kohta on koalitsioonileppes kaks punkti, mis mõlemad näevad ette, et neid tuleb langetada. Seetõttu langetamine tuleb - küsimus on vaid selles, millal.

"Aktsiiside langetamine on koalitsioonileppes kahes kohas sees järgmises sõnastuses: Analüüsime võimalusi laiendada tarbijate ringi, kes saavad kasutada elektri- ja gaasiaktsiisi soodusmäärasid. Seame eesmärgiks maksutulude Eestisse tagasi toomise ning piirikaubanduse ohjeldamise läbi aktsiiside langetamise," selgitas Helme.

"Sisuliselt lepiti kokku, et eesmärgiks on langetada nii alkoholi, diisli, elektri, gaasi kui ka tubaka aktsiisi. Kuna koalitsioonikõneluste pidajatel puudus kogu vajalik informatsioon eelarve- ja maksuseisu kohta, lepiti kokku, et lepingus ei fikseerita täpseid määrasid ega ka rakendamise kuupäeva, vaid selle info toob uus rahandusminister valitsusse siis, kui ta on saanud ministeeriumis kogu vajaliku info ja analüüsi tehtud," jätkas ta.

"Võimalust, et aktsiisilangetused ära jäävad, ei ole, sest see on koalitsioonileppes kokku lepitud. Hetkel on vaid lahtine millal, mida ja kui suures ulatuses langetatakse. Selgus saabub loodetavasti maikuu jooksul," lõpetas Helme.