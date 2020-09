Martin Helme võimaliku umbusaldamise kaalukeeleks on homne riigikogu infotund

Esmaspäeva pärastlõunal salvestatud Delfi erisaates rääkis Kallas, et päevakorras on Helme umbusaldamine. Materjal on koos." Tõsi, ta lisas, et veel antakse peaminister Jüri Ratasele ja Helmele võimalus selgitada riigikogu infotunnis Louis Freeh palkamise tagamaid.

"Miks peaminister usaldab pigem korduvalt valetamisega vahele jäänud rahandusministrit ja mitte välisluureametit?" küsis Kallas retooriliselt. Vastus on tema sõnul selge: Helme on koalitsiooni kaalukeel ja valitsust hoitakse koos iga hinnaga.

Kuigi materjal olla koos, siis ERRile rääkis Kallas, et umbusaldusavalduse teksti koostamisega veel ei tegeleta. Kas seda üleüldse tehakse, selguvatki pärast infotundi.

Opositsioonis on riigikogus ka sotsid. Mis on nende seisukoht? Partei juht Indrek Saar ütles Delfile, et ei tasu sündmustest ette rutata. "Kolmapäeval on riigikogus infotund, kus on lõpuks oma kohaloluga lubanud rahvasaadikuid ja avalikkust austada ka rahandusminister Martin Helme. Loodetavasti on tal armulikkust vastata ka küsimustele, mis seoses rahastusskandaaliga on esile kerkinud," märkis ta. "Ennekõike seda, mis on tegelik põhjus, miks EKRE esimees tahab meeleheitlikult kanda kolm miljonit eurot Eesti maksumaksja raha Venemaaga kahtlastest sidemetes olevale ettevõttele, kahtlase väärtusega teenuse eest. Peaminister Rataselt, kes infotunnis Helmet assisteerib, nii konkreetsetele küsimustele vastuseid vaevalt saada õnnestub."

Saar märkis, et kui Helme esineb oma tavapärasel moel, siis peaks ka koalitsioonierakondade saadikutel tekkima küsimus, kas sellist ministrit saab usaldada või peaks umbusaldamisega välja tulema.

Riigikogu infotund toimub homme kell 12-14.