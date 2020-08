Martin Helme viskas volikogu istungil nalja Isamaa ja Raivo Aegi üle: vaadake selle isa silmi!

Esmalt meenutas Martin Helme justiitsminister Raivo Aegi nädalat, mil kogenud poliitik algul vägivallaennetajatele auhindu jagas ja siis hiljem need jälle tagasi võttis.

Martin Helme väitis end olevat näinud internetis naljakat naljapilti, kus olevat olnud kujutatud president Kersti Kaljulaidi, vägivallaennetamise eest aukirja saanud Mikk Pärnitsat (mäletatavasti roosas kleidis) ja justiitsminister Raivo Aegi. Veebinaljahambad olevat arvanud, et tegemist on perekonnaga, et Raivo Aeg olevat Mikk Pärnitsa isa ja Kersti Kaljulaid ema, ning et Raivo Aeg polevat sugugi rahul oma „poja” väljanägemisega (ikka see roosa kleit). „Vaadake selle isa silmi,” olevat meemi punchline sedastanud, ütles Martin Helme muiates.

Naljadelt liikus Helme oma etteastes edasi juba tõsisematele teemadele. Ta kinnitas, et võitlust liberalismi vastu ja pereväärtuste eest peab ainult EKRE, ehkki ka Isamaa „teeb hääli”, püüab ka justnagu samal poolel seista, ent võitlejaid neist ei olevat. Seda rõhutas Martin Helme mitu korda – seda „võitlust” peab EKRE ise ja üksi pidama, aga partei ladvik ei karda, sest eks ole juba üksajgu aastaid võideldud ka.

Kas parteijuhi Martin Helme sõnavõtt oli mõeldud sissejuhatuseks järgmistele sammudele, millega plaanitakse Isamaa Eesti poliitmaastiku konservatiivsuse-nišist välja tõugata, või oli see pigem naljana mõeldud, pole esialgu selge.