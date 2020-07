Martin Helme vastusena Seedrile: mõistan mõru meeleolu Isamaas. Pärast valimisi on olnud kogu aeg hapu seis

Seeder ütles tänases LPs ilmunud intervjuus, et EKRE on muutunud ülbeks ja see võib neile saatuslikuks saada. Samuti oli tema sõnul EKRE-l oli kõige otsustavam selles, et Kersti Kaljulaid sai presidendiks. Isamaa esimees ennustas, et kunagi tulevikus neelab tema erakond EKRE alla.

Helme nimetas väidet, et EKRE tegi Kaljulaidist presidendi, tagurpidi loogikaks. „Ei teinud kohe kindlasti. Me olime kõige skeptilisemad tema kandidatuuri suhtes ja hääletasime tema vastu. Kõige väiksema fraktsioonina eelmises riigikogus olukorras, kus presidendi valimiseks on vaja kahte kolmandikku häältest, polnud meil võimalik teda blokeerida ega valida," kommenteeris ta.

Minister spekuleeris, et allaneelamise jutu taga on hoopis Seedri soov sarnase maailmavaatega erakondade ühinemisest. „Mõistan mõru meeleolu Isamaas. Suure pingutusega saadi valimistel enam-vähem tulemus, aga pärast seda on olnud kogu aeg seis hapu, ükskõik, mida nad teevad või ütlevad," märkis ta. „Üks mõtteviis, mis on nende puhul ajalooliselt olnud, on sarnase maailmavaatega erakondade ühinemine. Võib-olla oli see kummalisel moel maa kuulamine. Mulle tundub, et see võis nii olla."

Küsimuse peale, kas EKRE on ülbeks läinud, muigas Helme ja vastas: „Ma ei tea, kas EKRE on ülbeks läinud või kogu aeg olnud. Eks me oleme uued kutid kvartalis ja rohkem attitude'iga, kui teised. Ju see ühel hetkel viskab partneritel üle."

Valitsuses on Helme sõnul EKRE ja Isamaa suhtlus väga hea ning poliitiline koostöö toimib.

Kas Seedri sõnavõtt võis tuleneda mõttest luua uus koalitsioon hoopis Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga? Helme: „Seda kogu aeg räägitakse. Me oleme järelikult viimased, kes siis teada saavad. Aga ma ei pabista selle pärast üldse."