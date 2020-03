Martin Helme valitsuse pressikonverentsil: see pole tavapärane majanduskriis

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et pole mõistlik korraldada eakatele avalikke üritusi ja eakatel pole soovitatav üritustel osaleda, sest suremus koroonaviirusesse kasvab vanuse kasvades kümned kordi. "Eakatel on risk palju suurem kui noortel," ütles Kiik. Ta tunnustas Maalehe otsust Maalehe eakate festival edasi lükata. Kiige sõnul on eakatel ka vastutustundetu üritustel osaleda.

Üle 100 osalejaga ürituste piiramise põhjuseks on Kiige sõnul see, et kui mõnel suurel üritusel viibib nakkusekandja, siis sealtkaudu pääseb see kiirelt massidesse levima ja pärast on nakatunute leidmine keeruline.

Koolide sulgemise probleem on Kiige sõnul, et teistes riikide kogemuse kohaselt pannakse tihti vanavanemad neid hoidma, sest vanavanem on tihti ainus, kes hoida saab. See tekitab just riski vanainimestele, kes on suuremas ohus.

Rahandusminister Martin Helme ütles, et tänasel päeval ei saa tema arvates rääkida soovitustest, vaid peame rääkima korralduste keeles. "Et rahvatervise huvides keelame mingi asja ära," ütles Helme. Ta nentis, et muus olukorras kui erakorralises olukorras ei pruugi valitsusel seda keeluõigust olla.

Helme ei kiirustanud lubama, et valitsus maksab keelu tõttu kannatanud ettevõtjatele kõik kinni, sest see on ettenägematu sündmus, mida paari kuu eest poleks keegi suutnud ette näha. "See pole tavapärane majanduskriis. Seda võiks võrrelda järsu geopoliitilise riski realiseerumisega," lausus Helme.

Helme sõnul võib ürituse alla suure summa raha pannud ettevõtja tõesti mõelda, et tema ei taha oma tulust ilma jääda ja tühja neist 20 pensionärist, kes hiljem surevad. Valitsus nii mõelda ei saa, need ohus inimesed on valitsuse mure.



Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!