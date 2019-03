Martin Helme valetab? Deutsche Welle toimetus kinnitab, et Helme intervjuu salvestati ajal, mil EKRE juba teadis koalitsioonikõnelustest

Martin Helme ei räägi aga seda väites tõtt. Delfile kinnitas Deutsche Welle saate "Conflict Zone" toimetus, et Tim Sebastiani tehtud intervjuu Martin Helmega salvestati esmaspäeval 11. märtsil. Samal päeval teatas Jüri Ratas, et alustatakse kõnelusi EKREga, mistõttu ei ole võimalik, et Martin Helme seda intervjuud andes oli positsioonil, millel väitis end olevat.

"Esiteks andsin ma selle intervjuu vahetult peale valimisi, kui me ei osalenud veel koalitsioonikõnelustel," kirjutas Martin Helme täna oma sotsiaalmeediapostituses.

EKRE pressiesindaja Aarne Mäe sõnas, et Martin Helme andis intervjuu Deutsche Wellele 11. märtsil ca kell 10.30. "See on enne seda, kui Keskerakond tegi EKRE-le ettepaneku koalitsioonikõnelusteks (mis tehti päeval) ning ammugi enne seda, kui EKRE selle vastu võttis (õhtul). Seega ei valeta Helme, kui ütleb, et andis intervjuu enne koalitsiooniläbirääkimisi," sõnas Mäe. "Väike liialdus on vaid väljend "vahetult" peale valimisi, aga see on tõlgendamise küsimus, kas üks nädal on vahetu või mitte," lisas Mäe.