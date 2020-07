Martin Helme väide: Louis Freeh oli konfliktses asjas “sisuliselt kohtunik". Ei, ta töötas Prevezoni heaks

Vikerraadio saatele Uudis+ intervjuud andes ütles Helme, et vähemalt kolme miljoni euro eest palgatud advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan ei ole rahapesukahtlusega ettevõtteid esindanud, küll aga vahendanud läbirääkimisi ettevõtte ja USA riigi vahel. "Mis on midagi muud kui firma esindamine. Sisuliselt on ta olnud kohtuniku rollis," sõnas Helme.

Eesti Päevalehe palvel tutvus kõneks oleva õigusvaidluse dokumentidega Eesti-Ameerika advokaat ning USAs kümme aastat kohtuadvokaadina tegutsenud Michael Gallagher. “Nii palju kui ma [nende dokumentide põhjal] öelda saan, siis Prevezon ei palganud Freeh Sporkinit ennast esindama kohtuvaidluses. See ülesanne läks teisele firmale. Küll aga palgati Freeh nähtavasti selleks, et üritada USA valitsusega läbi rääkida ning jõuda kokkuleppele. Teiste sõnadega, nad tegid koos kohtuadvokaatidega tööd Prevezoni heaks."

“Kas see muudab Freeh “kohtunikuks” või “kvasikohtunikuks”? Ei,” ütles Gallagher.

“Ehkki ma ei ole saanud tutvuda tööülesandeid määrava dokumendiga, olen ma kindel, et Freeh’d ja tema partnereid ei palgatud “kohtunikeks”. Vastupidi: nende ülesanne oli kõige tõenäolisemalt saada oma kliendile Prevezonile parim võimalik kohtuväline kokkulepe.”

Helme väide oli seda üllatavam, et Kuku Raadiole antud intervjuus kiitis ta Freeh'd Prevezoni esindamisel tehtud hea töö eest.

"Kui teistpidi vaadata, siis see näitab, et ta on oma ametis väga edukas. Päevaleht väga ei rõhuta seda, aga teada on, et tema vahendustegevus oli palkaja seisukohalt edukas, sest ta rääkis trahvi väiksemaks," ütles Helme selles intervjuus.

Kui Freeh oleks "sisuliselt kohtunik", siis kuidas saaks ta ühe poole huvides rääkida trahvi väiksemaks? Kui see loogikaviga kõrvale jätta, ei olnud ka too Helme lause faktiliselt korrektne. Freeh ei rääkinud Prevezoni trahviraha väiksemaks. Kokkuleppele jõudmiseks alustati läbirääkimisi kahest miljonist USA dollarist, mis siis tõusis 4 miljonini ja lõpuks lepiti kokku 5,9 miljoni peal.

Tõend sellest on taaskord Prevezoni kaasuse failide hulgas. Nimelt saatis prokurör Sarah K Eddy nii Freeh'le kui Prevezoni teisele esindajale Michael Hessile konkreetses toonis kirjas koos prokuratuuri viimase pakkumisega. Eddy nõudis sellele kirjalikku vastust hiljemalt kella neljaks sama päeva pärastlõunal.