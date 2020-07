Martin Helme väide: Louis Freeh oli konfliktses asjas “sisuliselt kohtunik". Ei, ta töötas Prevezoni heaks

Vikerraadio saatele Uudis+ intervjuud andes ütles Helme, et vähemalt kolme miljoni euro eest palgatud advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan ei ole rahapesukahtlusega ettevõtteid esindanud, küll aga vahendanud läbirääkimisi ettevõtte ja USA riigi vahel. "Mis on midagi muud kui firma esindamine. Sisuliselt on ta olnud kohtuniku rollis," sõnas Helme.

Eesti Päevalehe palvel tutvus kõneks oleva õigusvaidluse dokumentidega Eesti-Ameerika advokaat ning USAs kümme aastat kohtuadvokaadina tegutsenud Michael Gallagher. “Nii palju kui ma [nende dokumentide põhjal] öelda saan, siis Prevezon ei palganud Freeh Sporkinit ennast esindama kohtuvaidluses. See ülesanne läks teisele firmale. Küll aga palgati Freeh nähtavasti selleks, et üritada USA valitsusega läbi rääkida ning jõuda kokkuleppele. Teiste sõnadega, nad tegid koos kohtuadvokaatidega tööd Prevezoni heaks."