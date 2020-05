Martin Helme uutest ringhäälingu nõukogu liikmetest: ammu oli aeg terve mõistuse sisse pressimiseks ERR-i

Lõppeva nädala neljapäeval otsustas riigikogu kultuurikomisjon koalitsiooni häältega esitada riigikogule kinnitamiseks ERR-i nõukogu uuteks ekspertideks Peeter Espaki, Priit Hõbemäe ja Viktor Trasbergi. See aga pälvis tugeva kriitika opositsioonilt, kes nägi otsuse taga poliitilist kallutatust.

Martin Helme meenutas raadiosaates "Räägime asjast", et Reformierakond on varasemalt Vabaerakonna abiga ERR-i nõukogusse nimetanud just enda ideoloogiat toetavad saadikud.

"Nüüd on Reformierakond esimene, kes kritiseerib neid, kes nüüd on (riigikogu - toim) suurde saali saadetud, et neil on mingisugune maailmavaade. Kujutate ette, et inimestel ei tohiks olla maailmavaadet või et nende maailmavaade ei ole liberaalse baaskonsensuse maailmavaade. Peeter Espak on väga teravalt võtnud sõna vasakpoolsete akadeemiliste hullude ideede suhtes. Hõbemägi kahtlemata on meedia valdkonnas väga hea spetsialist, aga ka ei ole sellel vasakpoolsel baaskonsensusel. Ma nüüd ei arva, et ta on padukonservatiiv või paduparempoolne. Kui me võrdleme teda keskmise Eesti võitleva ajakirjanikuna, siis ta on neist kindlasti rohkem tsentris või paremal," rääkis Martin Helme.

EKRE esimees, siseminister Mart Helme meenutas kunagist kokkupuudet Hõbemäega 1980. aastatel ja ütles, et Hõbemägi "püüab tervet mõistust rakendada". "Tema püüab analüüsida. Enne, kui ta mingid mõtted välja käib, püüab ta need oma peas selgeks mõelda," rõhutas ta.

"Sellise terve mõistuse sisse pressimiseks ERR-i organisatsiooni on ammu aeg. Ma eelmises riigikogu koosseisus istusin neli aastat ERR-i nõukogus ja ma üldiselt tundsin ennast seal täieliku valge varesena," märkis Martin Helme.

"Mägijõe kala saastunud vees," torkas Mart Helme vahele.

Martin Helme sõnul ei täideta ERR-is ringhäälinguseadust. "Rikutakse erapooletust, tasakaalustatust, rikutakse nõudmist esindada teatud väärtusi, mis on selgelt saedusesse sisse kirjutatud. Minu meelest rikutatakse ka kõige elementaarsemaid ajakirjanduslikke häid tavasid ja standardeid," leidis ta.

"Kõikidele hambakiristamistele ja ulgumistele vaatamata on tegelik eesmärk ja ülesanne panna ERR korralikult tööle vastavalt seadusandja tahtele," lausus Martin Helme.