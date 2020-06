Martin Helme USA mässulainest: tegelikult neile mustad elud ei loe

Möödunud kolmapäeval Saku Suurhalli juures mustanahalisi toetama kogunud Eesti elanikud teenisid Martin Helmelt käreda hinnangu: tema sõnul oli nende näol tegemist "päris maailmast irdunud ja mitte millestki aru saavate" inimestega, kes ei mõistvat tema silmis isegi, mille eest nad siis nüüd täpselt üldse seisavadki.

Rahandusministrist Helme märkis, et just too aspekt olevatki Ameerikas kaose tinginud mässulaine puhul "kõige nõmedam".

"Tegelikult mustad elud ei loe," sõnas Helme raadioeetris. "Pärast seda, kui George Floyd Ameerikas tapeti, on maha põletatud linnade kaupa ja linnaosade kaupa just neid piirkondi, kus elavad mustad. Kelle ärid on hävitatud, kelle kodud on hävitatud, kümneid inimesi on ära tapetud, musti inimesi on ära tapetud. Ja need elud ei lähe kellelegi korda, need varad ei lähe kellelegi korda."

Martin Helme silmis ollakse Ameerikas jõutud faasi, kus revolutsioon sööb omaenda lapsi - suurimateks kannatajateks rahutuste käigus on just eelkõige mustanahaline elanikkond.

"Selles samuses Minneapolises põletati maha mustade ettevõtteid, mustade kirikuid ja mustade koole," kirjeldas rahandusminister Ameerikas toimuvat. "Politsei seisab kõrval, tuletõrje seisab kõrval. Kui küsitakse tuletõrjelt, miks nad ei kustuta, siis antakse vastus: meile on antud käsk mitte sekkuda, sest see tekitab veel suuremat mässu."

Mustanahalised toetavad Trumpi?

Mart Helme arvates on Trumpil sügisvalimistel üsnagi suur tõenäosus presidenditrofee taaskord kotti pista - toetajaskonda moodustamas ka täitsa suur protsent mustanahalisi.

"Viimase mingisuguse korraliku küsitluse kohaselt toetab Trumpi 41 protsenti musti," teatas siseminister eetris. "Kui liberaalid - täiesti hullunud inimesed - jätkavad seda, siis valimistel mustad ei vali Bidenit."

Mart Helme tõi sekka paralleeli kodumaaga: kui praegune valitsus peaks kukkuma, tulevat meil "täpselt samasugused ideoloogilised hungveipingid (Eesti 200, Sotsiaaldemokraadid, Reformierakond)" Eesti traditsioonilistele väärtustele toetuvat ühiskondlikku korraldust kirglikult maha lammutama.