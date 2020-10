Martin Helme ühisavaldusest: võtame endale poliitilise kohustuse solvamisest hoiduda

Ajakirjaniku küsimuse peale, kas ühisavaldusest saab välja lugeda EKRE vabanduse oma sõnade eest, ütles Eesti konservatiivse rahvaerakonna juht ja rahandusminister Martin Helme, et nii seda tõlgendada ei tuleks. „Siin ei ole mingit vabandamist,” ütles Helme. „See on ülekorrutamine selles, mis on Eesti vabariigi põhiseaduslikud väärtused.”

„Loomulikult on ka meie huvides, et Eestis oleks poliitiline kultuur võimalikult kõrge, et Eestis oleks poliitiline debatt võimalikult sisuline, nii et ma arvan, et kui me seda suudame saavutada, siis on ka hea,” lisas ta. „Solvamine muidugi Eestis seadusega keelatud ei ole, aga see ei ole ka väga mõistlik. Me võtame praegu siin poliitilise kohustuse sellest hoiduda”.

Aga mis siis päriselt juhtub, kui keegi solvavat ja ähvardavat retoorikat ikkagi kasutab? Kes selle üle otsustab?



„Seda otsustab lõpuks ikkagi valija,” ütles Helme, lisades, et püüelda võiks selle poole, et iga sõna ei peaks kohtu poolt kaalutud saama. Helme sõnul ei ole probleem selles küsimuses vaid konservatiivides.

„Kui me vaatame siin äärmusi, radikaalseid äärmusi teiselt poolelt, siis ka seal on nagu pikk pikk maa ennast parandada,” ütles ta.

Intervjuu lõpus tõdes Martin Helme, et nende retoorika on tasapisi valitsusvastutusega kohanenud kogu aeg.

Ratas: olen optimistlik

Ratase sõnul on see normaalne, et demokraatlikus ühiskonnas vaieldakse ideede üle, kuidas see debatt peab olema tsiviliseeritud. „Kui me seda sõnavabadust kasutame, siis me peame seda kasutama just selliselt, et me ei lähe kedagi ründama või halvustama,” ütles Ratas.

Küsimuse peale, mis saab edaspidi, kui keegi täna kokku lepitust üle astub, tõdes Ratas, et loodab koalitsioonipartnerite allkirjale.



„Täna on allkirjad antud, täna on käed löödud, ma lähtun sellest, ma olen optimistlik,” ütles Ratas. „Kui arvata et koalitsioonis probleeme ei tule, et tänasest on kõik küsimused lahendatud ja siin on ainult päikesepaisteline tee..koalitsioonis on alati, et on päikest, on vihma, on vikerkaart, on rahet, on lund,” ütles peaminister.