Martin Helme toetaks ekspeaministri kandidatuuri: usun, et Jüri sobiks presidendiks

"Eks korraks oli ikka väike solvumine, et vaip nõnda jalge alt ära tõmmati, aga pole mõtet pikalt põdema jääda. Tegelikult saame Jüriga (Jüri Ratas – toim.) jätkuvalt väga hästi läbi. Ja see kurikuulus tort, millest kõik räägivad – see žest oli ka väga temalik. Ja ma ei väsi kordamast, et samasuguse tordi sai tookord ka Helir-Valdor Seeder," valgustab Helme poliitika tagatubades toimuvat.

"Me ikka suhtleme jätkuvalt Jüriga. Kas ta just päris sõber on, aga meil on tõesti väga hea isiklik läbisaamine. Alles ükspäev ta helistas ja küsis, kuidas läheb. Eks tal ka igav ju, hakkas sauna endale ehitama."

Martin ütleb, et kui sügisel peaks olema laual Jüri Ratase kandidatuur presidendi ametisse, siis seda võiks kaaluda küll: "Usun, et Jüri sobiks presidendiks. Ta on tõeline rahvamees, aga ta on ka lepitaja, keda on meie ühiskonnale praegu vaja."

EPL kajastas hiljuti, et Ratasel ei pruugi olla huvi presidendiks saada. Üks mõjukas keskerakondlane selgitas, et Ratas on liiga noor ja teda on parteis vaja. Ka Ratas näeb, et valimiste võitmiseks matemaatika isegi klapiks, aga passi uurides märkab, et on valimiste ajal alles 42-aastane ja ekspresident juba 47-aastaselt.

Partei siseelu tundja sõnul on Ratasele öeldudki, et ta ei peaks valimistulle minema. "Erakonna esimehena on ta kõigist teistest kolm korda üle! Kui erakond tahab 2023. aasta riigikogu valimistel teha kõrgliiga tulemuse, on Jürit vaja,” tõdeb parteilane.