Martin Helme teaduse ja hariduse rahastamisest langenud SKP taustal: valimislubadus täidetud nagu niuhti!

Martin Helme märkis tänases raadiosaates „Räägime asjast“, et teaduse ja hariduse rahastamine 1 protsendini SKP-st on koroonakriisist tingitud SKP languse tõttu nüüdsest väga kergesti teostatav.

"Tänu SKP langusele me täidame selle protsendi ära ilma ühtegi eurot juurde andmata – peaaegu, natuke jääb puudu, me peame väga vähe juurde panema," sõnas Helme eetris, rääkides hiljuti kõnealusele valdkonnale hiljuti pea 150 miljoni euro eraldamisest. "Et niuhti, üks valimislubadus täidetud koroona tõttu."

Olgu märgitud, et erakonna 2019. aasta platvorm kodulehel täheldab, et parteil oli plaanis valitsuses olles tõsta teaduse rahastamine lausa 2 protsendini SKP-st. Ju siis on algus sisse tehtud.

On lugu tõesti nii lihtne või on asjal siiski väheke rohkem nüansse ja varjundeid? Kas eelarve ridadesse seetõttu tõesti suuremat rahalist panust teaduse rahastamisse aastaks 2021 oodata pole?

Kuna teaduse rahastamine sai seatud eelarvekõnelustel peamiseks eesmärgiks just Isamaa erakonnal, uuris Delfi, mida sealses ladvikus arvatakse.

Partei juht Helir-Valdor Seeder märkis, et lihtsat pole SKP langusest hoolimata midagi - puuduv lisaraha on teadusele ja haridusele siiski tarvis veel juurde leida.

Siiski nõustus Seeder Helmega, et koroonakriisist tingitud langustrendid annavad hea võimaluse sääraste plaanide elluviimiseks.

"Praegu on käes väga hea üleminekuaasta, millega proportsionaalselt mõõdetavaid eesmärke paika panna ja neid täita," märkis Seeder Delfile. "Kui me saavutame ühe protsendi 2020. aastal, siis oluline on ka sellest kinni pidada ning et suudaksime seda tempot hoida."

Taustast

Kaheksandal septembril märgiti Isamaa pressiteates, et erakonna valitsusdelegatsioon ja Riigikogu fraktsiooni liikmed seavad eesootavatel riigieelarve ja riigieelarve strateegia läbirääkimistel prioriteediks teadus- ja arendustegevuse rahastamise tõstmise 1%-le SKP-st.

„Tänases olukorras on oluline investeerida ja panustada valdkondadesse, mis toovad Eestile pikaajalist tulu ning suurendavad meie majanduse konkurentsivõimet. Seetõttu on teadus-ja arendustegevuse riigipoolse rahastamise tõstmine 1%-le SKP-st üks Isamaa peamisi prioriteete eelseisvatel läbirääkimistel,“ sõnas Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.