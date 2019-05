Martin Helme tahab langetada alkoholiaktsiisi juba juulist

Helme väitis saates, et kui aktsiisi langetamine lükata järgmisesse aastasse, kaotab Eesti vahepeal piirikaubanduse tõttu kümneid miljonid eurosid. “Minu absoluutselt järeleandmatu soov on, et alkoholiaktsiis langeks,” märkis ta.

Helme kinnitas, et valitsus on alkoholiaktsiisi langetamises juba koalitsioonis kokku leppinud. “Selle jaoks peab riigikogu tempokalt tööd tegema,” lisas ta. Rahandusminister märkis, et eelnõu pole keeruline, kuid raske on kõik koalitsioonikaaslased alkoholiaktsiisi langetamisega nõusse saada.

Helme lisas Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) uudisteportaalile, et plaan aktsiisi langetada on reaalne ning ta on enda nõudmises järeleandmatu. Väidetavalt on aktsiisi langetamiseks olemas ka vastavad uuringud ja analüüsid. "Homme lähen kabinetinõupidamisele juba graafikutega," lubas Helme.

Lisaks rääkis Helme, et koalitsioonis olemas üleüldine positiivne hoiak laenude võtmiseks, et teha ära riiklikult olulised investeeringud laenurahaga. Siiski peab ta oluliseks näiteks päästetöötajate ja õpetajate palgatõusude katmist maksudest saadavast rahast.