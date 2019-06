Martin Helme suvila ehitati seaduslikult

“Viga tekkis sellest, et ametnik edastas Õhtulehele ebaõiget infot, kuna ehitusregistri andmetel polegi Rukkilille katastriüksusele ehitusluba väljastatud,” ütles Pikkmets. “2016. aasta märtsis andis küll Varbla vallavalitsus ehitusloa Laane kinnistule, mis jagati kolmeks. Üks osa ongi Rukkilille kinnistu. Ehitusspetsialist ei vormistanud muudatust ehitusregistris ära, mille tõttu polegi süsteemist ehitusluba näha, kuigi tegelikult on see olemas,” lisas Pikkmets.

Pikkmets tõdes, et hoonel pole veel kasutusluba, aga selleks on ka Helmel veel aega. “Kuna kasutusloa hankimiseks on seitse aastat aega ning ta veel suvilat ehitab, peab selle vormistama alles 2023. märtsiks,” selgitas Pikkmets.