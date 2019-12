Martin Helme seletab EKRE haaret Eestis: kontrollime agendat provotseerides, eskaleerides, improviseerides

„Kohe hakati nõudma vabandust ja parlamendist lahkumist, mille peale ütlesin, et tõmmake uttu, tondid. Kui keegi ütleb, et ma ei tohi OK märki, siis ainus mõistlik reaktsioon on sellele seda näidata iga päev, kahe käega. (aplaus - toim) Jah, tõega, tõmmake uttu, tondid!“ praalis rahandusminister Londonis.

„Seda ma ka tegin, partei esimees tegi. Ja meie jaoks oli äärmiselt mõnus vaadata vasakpoolsete spasme, mille nad said oma vihas ja vihkamises meie vastu. Ma lihtsalt nautisin seda, kuidas nad lämbusid oma vihas,“ kirjeldas Helme ennast tol ajal vallanud mõnutunnet.

Rahandusminister ja EKRE aseesimees kirjeldab väga täpselt samme, kuidas EKRE on inimesi enda taha koondanud. Kõigepealt peab Helme sõnul olema „suur idee“, aga see pole veel piisav. „See tuleb siduda igapäevaste poliitiliste küsimuste külge, mis tegelikkuses avalikkusele korda lähevad. See peab olema igapäevane lahing, kus saadakse teada, mis on päeva küsimus, mis inimestele korda läheb ja toob nad sinu poolele,“ seletas Helme.

Ta jätkab praktilise nõuannetega saalis olijatele. Näiteks tuleb püha idee elluviimise jaoks arvestada osade sõprade kaotamisega. Samuti tuleb parteile leida head eestkõnelejad. Kõige suuremad partei uskujad ei pruugi seejuures olla üldse head. „Lihtne on meelitada kokku suuri uskujaid su ideoloogiasse, kuid nad on vastu-produktiivsed, kui satuvad kaamera ette. Ma võibolla olen samasugune persoon. Aga peavad olema eestkõnelejad, kes seda ideed annavad ja võitlevad sõnades igapäevastes küsimustes moel, mis on kaasa haarav, arusaadav ja tõsiseltvõetav.“ Helme kurdab, et Eesti suguses väikeriigis on just selliste inimeste leidmine kõige raskem.

Parteil on muidugi vaja organisatsiooni, aga selle ehitamist peab EKRE poliitik „igavaks tööks“. Raha on ka vaja, aga raha on "ülehinnatud".

Eraldi mainib Helme, et väga vajalikud on parteile agendid kultuuriringkondades. „Võitlus popkultuuri eest on absoluutselt oluline. Seega peab omama agente kultuuriringkondades ja see on väga raske, sest seal ollakse tavaliselt vasakpoolsed.“

EKRE põhiline postulaat oma tegevuses on Helme sõnul valik, mitte kunagi vabandada ja kaotusi taluda. „Peab olema mentaalselt valmis kaotusteks. Kui pole selleks valmis, siis nad saavad su kätte. Oleme õppinud algusest peale, et me ei vabanda mitte kunagi, ealeski, mitte millegi eest,“ räägib rahandusminister.