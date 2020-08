Martin Helme riigikogu erikomisjonide ette ei astu, kuid lubab neile Louis Freeh' palkamisega seotud dokumente näidata

"Loobitakse kõlavaid süüdistusi, justkui ma eiraks komisjoni kutset ja justkui ei jagaks nendega infot. Mõlemad süüdistused on loomulikult avalikkust eksitavad. Minule teadaolevalt ei toimu täna kummagi erikomisjoni istungit, sest neil ei tule kvoorum kokku. Lugupeetud opositsionäärid korraldavad lihtsalt järjekordseid vihkamisminuteid ja pole vahet, kas nad teevad seda mõne komisjoni ruumis või riigikogu kohvikus, selline omavaheline koosviibimine ei ole riigikogu komisjoni koosolek,"põhjendas minister oma otsust ühismeedias.

Helme sõnul ei vasta tõele ka see, et ta ei jaga komisjoni liikmetele USA advokaadi Louis Freeh' palkamisega seotud dokumente, mis on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks ja seni avalikkuse eest varjul olnud.

"Lihtsalt materjal, mida riigikogulased paluvad ei ole mõeldud avalikkusele kättesaadavana ja riigikogu ning ministeeriumi ametnikud korraldavad juba eelmise nädala lõpust seda, et vajalikud dokumendid oleks kättesaadavad viisil, mis taoliste dokumentide puhul on sobilik. See tähendab, neid ei saadeta mitte meili teel kõigile mööda ilma levitamiseks, vaid võimaldatakse prinditud ja nummerdatud koopiatega tutvuda turvatud ruumis, kuhu ei saa kaasa võtta salvestusaparaate," ütles Helme.

Minister lisas, et kõnealused dokumendid peavad piiratud kättesaadavusega olema, sest seal on tundlikku diplomaatilise iseloomuga ning ärisaladust sisaldavat materjali, kus Eestil on teiste osapoolte ees kohustus hoida info enda teada.

"Uudishimu pole argument, teadmisvajadus on ja ma pole kunagi seadnud kahtluse alla riigikogu liikmete teadmisvajadust," sõnas Helme.

Ministri sõnul on tal riigikoguga hästi toimiv suhe ja on tihe külaline erinevates riigikogu komisjonides. "Tõsi, Raiki (korruptsioonivastase erikomisjoni esimees - toim.) puhul tuleb märkida, et ta on korduvalt üritanud ainuisikuliselt mind kohale kutsuda, kuigi komisjoni enamus pole seda soovinud ja tema ettepaneku maha hääletanud," ütles Helme.

Minister lisas, et järgmine plaanipärane kohtumine riigikogu rahanduskomisjoniga toimub tal järgmisel nädalal. "Selleks ajaks on loodetavalt kõik saadikud saanud end viia kurssi ka nende materjalidega, mida nad nii kannatamatult soovivad ning saame kõigil teemadel pikalt-põhjalikult rääkida. Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk lubas, et ka erikomisjonide liikmed saavad koosolekul viibida," ütles Helme.