Martin Helme presidendi mõttekäigust: taoline ettepanek on järjekordne jõhker võimukaaperdamise katse

"Kersti Kaljulaid käib korra kohtumas Putiniga ja kohe jäävad kombed külge. Inimesel on tekkinud ettekujutus, et Eestis ka on presidendi asi parlamenti laiali saata ja dekreetidega seadusandlust kujundada," torkas Helme Facebookis.

Ta märkis, et Eesti on põhiseaduse järgi parlamentaarne riik. "Presidendil ei ole võimalik riigikogu laiali saata või riigikogule juhiseid anda. Ometi ta praegu seda üritab mingi kummalise tagaukse jokk-skeemiga."

Kaljulaid pöördus eile õhtul kõikide riigikogu fraktsioonide poole ettepanekuga siduda kavandatav abielu mõiste teemaline rahvahääletus riigikogu usaldusega. See tähendab, et kui rahvahääletusele pandud eelnõu rahva toetust ei leia, kuulutatakse välja erakorralised parlamendivalimised.

Helme on juba varem öelnud, et tema presidendiga vestlema ei lähe. "Kaljulaid ei ole ühelgi valimisel kandideerinud, ei ole ühelgi valimisel üheltki kodanikult ainsatki häält saanud. Tal puudub mandaat, aga ka seaduslik volitus, ammugi puudub tal autoriteet, et anda soovitusi või teha ettepanekuid riigikogule," hindas Helme täna. "Täiesti skandaalne on tema ettekujutus, et tema võib algatada erakorralisi valimisi. Taoline ettepanek on järjekordne jõhker võimukaaperdamise katse. Oma olemuselt demokraatiavastane ja põhiseaduse vastane."

Helme arvates käitub president väljaspool oma volitusi. "Ta ju ometi peab teadma, et ta ei saa seadusi algatada, erandiks põhiseaduse muudatuse algatus. Ma soovitan tal saata parlamenti presidendi otsevalimise põhiseaduse muudatuse, kui ta tahab kangesti uusi valimisi näha."

Kaljulaid põhjendas usaldushääletuse soovitust sellega, et see oleks aus käitumine valijate suhtes ja samm selle poole, et taastada parlamendi ja poliitika usaldus ja väärikus. "Eesti rahvas tahab riigikogu üle uhke olla ning kutsun teid üles selleks põhjust andma."