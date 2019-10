Martin Helme: poliitikutele valetamist andeks ei anta

Martin Helme nentis, et on olnud kolm tundi hõivatud ning pole viimaseid uudiseid lugenud. Ta kommenteeris, et üks patt, mida poliitikutele andeks anda ei saa, on valetamine.

Täna selgus, et Kingo edastas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile palve sõlmida Jakko Väliga tööleping nõuniku ametikohale 18. oktoobril. 19. oktoobril palus Väli aga leping tühistada, mida ka tehti.

Kert Kingo teatas riigikogu arupärimisel 21. oktoobril: " Jakko Väli pole ükski sekund ega ükski hetk minu nõunik olnud." See aga ei vasta tõele, sest tööleping Väliga kestis kuni 19. oktoobrini, kuni Väli sooviavalduse tõttu leping tühistati. Töölepingu tühistamise järgselt peatati ja tühistati ametikoha loomisega seotud tegevused.