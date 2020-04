Martin Helme: pigem koondada ametnikke kui kärpida nende palgafondi

Ettevõtjad ärgu lootku võõrtööjõule

Tööandjad, kes on siiani nõjatunud oma eduloos suuresti (hooajalisele) võõrtööjõule, pannakse Helmete poolt häbipinki: maksaks nad Eestis elavatele inimestele korralikku palka, võimaldaks nad neile piisavalt sotsiaalseid tagatisi ning annaks töölistele ehk ka korraliku elamispinna, poleks neil tänases olukorras probleemi ollagi.

Neile, kes tulevad välja argumendiga, mille kohaselt tuleb võõrtööliste mitte saabudes uusi kohalikke oskustöölisi välja õpetada mitmeid kuid, vastas Mart Helme meeldetuletavalt: "Kallid sõbrad, teil oli aastakümneid aega."

Kohalikke ettevõtjaid kodumaise tööjõu suunda tüürima ärgitas omasoodu ka Martin Helme, kes tõi lauale erimeetmete raames suletud riigipiirid.

"Väljumisstrateegias on piirikontrolli kadumine kõige viimane asi üldse," märkis ta raadiosaates ning lisas, et see saab toimuda vähemalt kolmes etapis. Kõigepealt avatakse piir läheduses asuvate riikidega, kes on suutnud viirust samaväärselt vaka all hoida. Kui säärane samm toimib, on õigustatud tasapisi Euroopa Liidu siseselt piiride avamine - ka seda samm-sammu haaval. Rootsi puhul ei näe Martin Helme aga võimalust niipea karantiinivabaks liikumiseks. Ning alles peale seda saab rääkida ülejäänud maailmale uste avamisest.

"Neid ukrainlasi ei tule veel niipea, ei hakkagi tulema" sõnas Martin Helme otsekoheselt.

Mart Helme lisas seepeale, et seisab siseministrina just selle eest, et võõramaalasi ka siia võimalikult vähe töökohti näppama tuleks. Seda põhjendades märkis siseminister, et maailmamajanduse puhul prognoositakse 2021. aastal allakäiguspiraali süvenemist, mis tähendab eelkõige tööpuuduse kasvu ning seetõttu rohkemat inimmassi, kes on valmis igast tööotsast kinni haarama.