Martin Helme Perlingu saaga kohta: rahunege maha, see on tähtaja lõppemine, kedagi ei kangutata ametist lahti

“Oleme väga viisakalt väljendanud, et prokuratuur vajab verevahetust,” sõnas Martin Helme, EKRE aseesimees ja rahandusminister, imestades, millest säärane “draama” lahti on löödud. “Kui nii palju on kriitikat-kõhklusi-kahtlusi on õhus, siis: tähtaeg sai otsa, kasutame seda võimalust ja leiame uue inimese. Minu meelest on see lihtne, siin pole mingit draamat. Tähtajalised ametid selleks ongi - kui aeg läbi saab, siis vaadatakse, kas leiame parema ja sobivama inimese sinna või võiks tema jätkata. Meie leiame, et peame otsima paremat inimest.”

Mart Helme küsis eetris omakorda selle peale, kas Perlingu näol on jõutud jälile "sellele ühele ja asendamatule inimesele", leides, et praeguse peaprokuröri näol sellega tegemist pole.

Ettenägelik EKRE

"Meedia lihtsalt spekuleerib, lööb vahtu üles, kogu vahutamise eesmärk on see, et meie annaksime järele. Et meie oleksime olukorras, kus me oleme kaotajapool ja Lavly Perling jätkab," siunas Mart Helme Eesti ajakirjandusmaastikku. "Mingit tehingut Perlingu-Kingo vahel pole toimunud. See on süvariigi sõda meie vastu. Me jätkame oma asja ajamist, mille pärast on inimesed toetanud meid poliitikas. See ajab neid raevu. Nad on võtnud vastu otsuse meid vahkvihas hävitada. Küll nad ükskord väsivad. Me oleme neist kavalamad, paremini informeeritud, neist kogu aeg sammu võrra ees."