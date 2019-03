Martin Helme pearabi ründamisest: purjus bussijänes lihtsalt räuskas ja seda kasutati ära ühiskondliku hüsteeria tekitamiseks

"Mis on hästi naljakas, paradoksaalne - need samad Kanadasse kolijad või need samad kooseluseaduse pooldajad või või misiganes inimesed või need samad marufeministid ei saa aru, et meie ju seisame selle ühiskonna eest, kus neil on võimalik avalikult, vabalt ja turvaliselt oma elu elada. Sest meie seisame selle eest, et meie riiki ei muudetaks mingisuguseks selliseks sõjatsooniks nagu on pool Rootsit või Saksamaad või Prantsusmaad," sõnas Helme.

Eesti pearabi Shmuel Koti solvamise kohta ütles Martin Helme, et on väga halb, kui inimesi sõimatakse tänaval. "Ka minu suhtes on tehtud ähvardusi, aga kus on Urmas Viilma, et ta seda hukka ei mõista." Ent avalikult rabi sõimamist EKRE liider siiski hukka ei mõista, ehkki saatejuht andis talle korduvalt selleks võimaluse. "purjus bussijänes kes lihtsalt räuskas ja seda kasutati ära ühiskondliku hüsteeria tekitamiseks. Me oleme ainus erakond Eestis, kes toetab Jeruusalemma Iisraeli pealinnana," sõnas ta.