Martin Helme on veendunud, et prokuratuuris on vaja "verevahetust"

"Tagasiteel Ameerikast peatusin Londonis, esinesin ühe Briti konservatiivse grupi üritusel ja rääkisin Eesti asjadest. Õhtul aga kohtusin ka Eestis hästi tuntud rahapesuvastase võitleja Bill Browderiga. Ta rääkis põhjalikumalt oma tegemistest, jagas infot ja andis mõned väga huvitavad ideed," teatas Helme sotsiaalvõrgustikus Facebook tehtud postituses. "Asjaolu, et ta ei julenud minuga kohtuda Eestis on omajagu mõtlemapanev. Pärast meie kohtumist olen veelgi veendunum kui enne, et vajame verevahetust prokuratuuris."

Postitusest ajendatuna soovis Delfi Helmelt teada, millised olid need "väga huvitavad ideed", mis minister Browderilt sai ning kuidas peab välja nägema see "verevahetus" prokuratuuris, mille vajalikkuses Helme täielikult veendunud on. Samuti oli soov küsida, millise USA advokaadibürooga Helme ikkagi aru pidas, arvestades tõsiasja, et ministeeriumil pole ühegi sealse bürooga sõlmitud lepingut.

Paraku jäi rahandusminister Helme taaskord kättesaamatuks ja küsimused seetõttu vastuseta.