Martin Helme on sündmuste arenguga rahul: Reformierakond üritab nüüd Keskerakonda lõhestada, aga see ei õnnestu, valitsus püsib

Mäletatavasti soovis Helme PPA juhi Elmar Vaheri lahti lasta, kuid see oli seadusega vastuolus, taolise otsuse saab vastu võtta valitsus. Riigipea Kersti Kaljulaid leidis üleeile, et Helme ei sobi ametisse, sest "juhib õigusriiki kraavi".

Täna hommikul oli Helme ERRi otsestuudios, kus teda intervjueeris Toomas Sildam. Helme märkis korduvalt, et vahepealne kriitika (näiteks opositsiooni poolt) oli hüsteeria. "Öelda, et õigusriik on ohus - see on juba hüsteeria." Ta rõhutas, et Jüri Ratas pole öelnud, et ta käitus ebaseaduslikult, ta oli lihtsalt pahane. "Olen kriitikaga nõus, et ei rääkinud koalitsioonikaaslastega. Suuri asju on vaja läbi rääkida. Aga ettepanekus ametist lahkuda pole midagi ebaseaduslikku," arvas ta.

Sildam küsis ka Kaljulaidi öeldu kohta. "Kersti Kaljulaid on korduvalt näidanud, et ta ise ei sobi ametisse. Ta on väljendanud vihkamist ühe erakonna suhtes," lausus Helme ja lisas, et Kaljulaid on opositsioonijuht, kes resideerub Kadriorus ning õhutab vaenu. "Astu ise tagasi!"

Helme tõi ka välja, et Kaljulaid tegeleb ühiskonna lõhestamisega ja on seetõttu suurim oht riiklikusele kui ükski valitsuse tegu või tegemata jätmine.

Kerkis ka küsimus, kes andis Helmele nõu, et kutsuks politseijuht Vaheri enda juurde ja nõuaks viimase lahkumist. Helme puikles vastamisest kõrvale. "Kes nõu andis või andmata jättis, see pole oluline," rääkis ta. "Olen teo ära teinud, ise vastutanud. Olen tunnistanud, et tegin vea. Selles mõttes Vaheri teema on eraldi teema, mis tegelikult järgnes oli täielik hüsteeria. Meeleheitlik katse seda valitsust kukutada." Helme rääkis, et terve suve üritas Reformierakond Keskerakonda ära moosida, aga nüüd on taktikat muudetud ja üritatakse Keskerakonda lõhestada, tekitada pingeid. "See kukub läbi." Ta arvab, et ohtu koalitsiooni murenemisele pole.