Martin Helme oma DW intervjuust: andsin selle vahetult peale valimisi, kui me ei osalenud veel koalitsioonikõnelustel

"Esiteks andsin ma selle intervjuu vahetult peale valimisi, kui me ei osalenud veel koalitsioonikõnelustel. Teiseks väljendasin ma seal seisukohti, mis on Euroopas väga laia kõlapinnaga. Igas Euroopa riigi parlamendis on olemas partei või parteid, mis suhtuvad tõrjuvalt plaani Euroliitu föderaliseerida. Paljudes riikides on sellised erakonnad ka valitsuses, alates Taanist, jätkates Poola, Austriaga ja Itaaliaga, lõpetades isegi Saksamaaga," kirjeldab Helme.

"Tähtis on aga see, mida ütlesin ka meie eilsel kohtumisel siinsete suursaadikutega: tänaseks kokku lepitud välispoliitika osa meie koalitsioonikõnelustel ütleb, et meie toetame euroliidu puhul riikide liitu mitte liitriiki. See on täiesti mõistlik ja peavoolu seisukoht. Sündiv koalitsioon ei ole seadnud kahtluse alla meie kuulumist euroliitu või isegi mitte arutanud sealt lahkumist. Selleks puudub lihtsalt Eestis hetkel poliitiline tahe," lisab ta lõpetuseks.