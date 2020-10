Martin Helme: oleme valmis arutama abielureferendumi edasilükkamist ja sõnastuse muutmist

"Ütleme siis niimoodi, et kolm koalitsioonipartnerit vaatasid kuristiku servalt üle ja kõik otsustasid sammukese tagasi astuda. Kui siin räägitakse mingitest tagasiastumistest, siis see see sammuke on," ütles Helme "Esimeses stuudios".

EKRE esimees ütles, et abielu rahvaküsitlus on EKRE jaoks põhimõtteliselt tähtis ning selle ärajätmine ei ole võimalik.

"Selle ärajätmine lihtsalt sellepärast, et see on kellelegi ebamugav, ei ole võimalik, koalitsioon nii ei tööta. Me oleme kompromissialtid, me saame seda sõnastust täpsustada, oleme kohtunud õiguskantsleriga, et sõnastust täpsustada, et see oleks võimalikult arusaadav ja ei tekitaks mingit kahepidi mõistmist ja muud sellist," ütles Helme. "Me saame isegi arutada, kas see kuupäev peab olema tingimata see kuupäev või on ta natukene teise kohta nihutatud, arvestades seda, et need on kaks erinevat valijaskonda. Me oleme valmis selle üle arutama, aga me pole valmis arutama selle üle, et see koalitsioonipunkt ei kehti."

Keskerakonna aseesimees ja sotsiaalminister Tanel Kiik märkis, et valitsusel tuleb nüüd leida selge arusaam, kas ja millistel tingimustel rahvahääletust saab korraldada. Tema sõnul peab see olema tsiviliseeritud ning seejuures tuleb selgelt defineerida, mis on rahvaküsitluse eesmärk ja mis pole.

Isamaa aseesimees ja välisminister Urmas Reinsalu lisas, et rahvaküsitlusega seoses on laual erinevad versioonid ning kolmapäeval astuti kokkuleppele jõudmise suunas "huvitav samm edasi". "Ma olen nõus Tanel Kiigega, et me peame selgelt paika panema raami, mille pinnalt neis küsimustes edasi liikuda," lausus Reinsalu "Esimeses stuudios".