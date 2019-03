Martin Helme nõuab ERR-ilt EKRE suhtes kriitiliste ajakirjanike karistamist ja eetrist mahavõtmist

ERRi uudisteportaalile antud kommentaris ütles Veidemann Helme kirja kohta: "Seda võib näha surveavaldusena."

EKRE on korduvalt süüdistanud ajakirjandust, sealhulgas ERR-i kallutatuses nende vastu. Üks viimaseid taolisi juhtumeid oli Mart ja Martin Helme esinemine raadiosaates "Räägime Asjast" 24. veebruaril. Martin Helme rääkis seal, et tema on kurtnud ringhäälingunõukogus ERR-i kallutatust, aga keegi pole teda kuulanud. Mart Helme teatas selle peale, et selline asi ei saa jätkuda.

"Ja, siin ärgu tulgu keegi ütlema, et see on sekkumine vabasse ajakirjandusse, see on Eesti rahva ja Eesti valitsuse omanduses olev meediakontsern," ütles Mart Helme.