Martin Helme: mitu skandaali peab valitsus ja avalikkus siis lõpuks ära taluma

"Elmar Vaher andis õhtul pressikonverentsi, kus esitas oma väga huvitava versiooni viimaste päevade ja eriti tänase päeva sündmustest. Muu hulgas süüdistab mind miskitpidi dokumendi võltsimises. Ilmselt pean kartma kriminaalasjaga kallale tulemist?" kirjutas Helme.

"On tõsi, et siseministri asendajana kohtusin täna Vaheriga. Ütlesin, et minu meelest ei saa ta enam jätkata. Tegin talle ettepaneku amet maha panna, selgitades, et siseministri (ja muide ka minu kui asetäitja) usaldus tema vastu on täielikult kadunud," lisas Helme. "Mõtleme korraks, palju tal neid kollaseid kaarte juba all on? Mitu skandaali peab valitsus ja avalikkus siis lõpuks ära taluma? Yana Toomi tsiteerides, ükskord saab ju karikas täis, või kuidas?" jätkas ta.

"Meie kohtumine ei olnud tõepoolest pikk, kuid sellest esitas Elmar Vaher tõele mittevastava versiooni. Esiteks, mitte kordagi ei öelnud ma, et tema ametist lahkumise põhjuseks on Rummi juhtum. Ma küsisin talt, mida ta sellest teab ja kas on kursis," edastas Helme. "Ta ütles sõnaselgelt, et tema ei ole sellest midagi kunagi kuulnud. Ma võtsin tema eituse teadmiseks."

"On selgelt näha, kuidas Vaher üritab asja peateemalt, milleks on temapoolne avalik valetamine siseministri ja siseministeeriumi plaanide osas, samuti tegevusetus või suisa vastu töötamine praeguse valitsuse tööplaanidele kõrvale viia mingile ebaolulisele detailile. Laual oli tõesti kaks paberit, üks tema lahkumisavaldus, teine käskkiri, millega ta ametist vabastatakse," teatas Helme.