Martin Helme: meil pole mingit põhjust seada kahtluse alla Mart Järvikut ministrina või nõustuda sellega, et ta peaks tagasi astuma

Seekordses saates osales lisaks Martin Helmele ja siseminister Mart Helmele (EKRE) ka maaeluminister Mart Järvik, kes selgitas, et temale saabus arvutisse avaldus, mille allkirjastamisel andnuks ta PRIAle volituse riigi esindamiseks kohtus.

“Volitus on tähtajatu, oleks olnud ka tagasiulatuva mõjuga, mis tegi mind ettevaatlikuks: miks peaks mina kirjutama alla volitusele, mis omab tagasiulatuvat mõju? Küsisin nõunikelt nõu. Ja kui (Urmas — toim) Arumäe ja (Maido — toim) Pajo proovisid selgitada, tuli kirjavahetus päevavalgele. Siis tuli teine volitus, paluti see allkirjastada, küsisin, kas see on ka tagasiulatuva mõjuga? Sain vastuse, et see on uus asi, ütlesin, et ma ei allkirjasta ühtegi volitust enne, kui on saadud õiguskantslerilt või justiitsministrilt selgitus. Siis tuli justiitsminister Raivo Aegilt kirjale lõpuks vastus ja tuli välja, et volitust pole vaja, PRIA saab ilma volituseta kohtus käia, ning üks volitus, mille allkirjastasin— ka seda polnud vaja,” selgitas Järvik.

Martin Helme märkis, et kirjavahetus nõunike ja kantsleriga ei tohiks üldse avalik olla. “Nii pole võimalik tipptasemel juhtida,” sõnas ta.

“Ma lugesin meilimaterjali läbi, see on juriidiline jura. Lugesin sealt välja, et minister on mures, temalt nõutakse tagantjärele tegemiste klaarimist. Minister ütleb, et ei taha alla kirjutada, vaid tahab kõrvalt hinnangut,” andis Martin Helme omapoolse hinnangu.

Mart helme märkis, et kui justiitsminister ütles, et pole vaja allkirja, siis pöördus meedias kõik vastupidi.